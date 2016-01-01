امرأة و ابنتها المعاقة يعيشان وسط الأوساخ .. جماعة مرشوش باقليم الخميسات

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بالفيديو- متصلة تُحرج طبيبًا شهيراً على الهواء: "أنا أم ابنك".. شاهدوا ردة فعله
لم يكن طبيب مصري يتوقّع أن يتعرّض لموقف محرج أثناء استضافته في برنامج «صباح دريم» الذي يُبثّ عبر فضائية «دريم». ففيما كان استشاري الطب النفسي والعلاقات ... تفاصيل أكثر
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