شاب من العرائش يقود نصف سيارة!!

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إلغاء شهادات عدم الملكية لمقتني السكن الاجتماعي بالمغرب
أخبارنا المغربية : أنهى مشروع القانون المالي المقبل مشاكل مقتني السكن الاجتماعي مع الإدارة الضريبية، من خلال إعفائهم من معاناة استخلاص الوثيقة المعروفة لدى العموم ب"شهادة ... تفاصيل أكثر
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