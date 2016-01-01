الحكومة تصادق على مشروع وقف استيفاء رسم الاستيراد على العدس

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الأرصاد : تساقطات قوية مرتقبة بالمغرب ستتراوح ما بين 100 و 200 ملمتر في هذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، أنه يتوقع هطول أمطار قوية، أحيانا عاصفية، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى ... تفاصيل أكثر
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