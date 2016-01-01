مشهد نادر للملك محمد السادس يدق على الطبل رفقة رئيس تنزانيا

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، أنه يتوقع هطول أمطار قوية، أحيانا عاصفية، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى ... تفاصيل أكثر