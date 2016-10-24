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شاهد أول فيديو للحظة القبض على خنزير بفاس وتعذيبه بطريقة بشعة !!

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 32 دقيقة مضت
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مجموع المشاهدات: 16623 |  مشاركة في:

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1 | ظمير
حرام
لماذا يعذبونه هكذا فليقتلوه قتلا رحيما
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2016/10/24 - 09:23
2 | hmad
c'est cruel
wallah ceux qui le frappaient d'une telle atrocité sont les vrais porcs
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/24 - 10:23
3 | كال ليك مسلمين. باش؟
أين الرفق بالحيوان يا حيوان؟
قوم أكثر وحشية من ذلك الخنزير المسكين. كاع اللعنه لي نزلها عليه الله و تزيدوه نتوما. لقد تجاوزتم داعش بتصرفكم الهمجي هذا.
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/10/24 - 10:23
4 | hakim
الهمج
الطريقة الحضارية هي ربطه وحمله إلى الغابة مكانه الطبيعي ليعيش هناك بسلام أما قتله فهذا تخلف وهمجية
وشيء مقزز وبعيد عن الدين الاسلامي
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2016/10/25 - 02:10
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

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