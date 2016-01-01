الطفلة اية تطلب طلب من دنيا بطمة و الاخيرة ترد على الفور

لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القران الكريم على عظم فتنته؟؟ مع العلم ان جميع الانبياء والرسل حذرو اقوامهم وتابعيهم من المسيح الدجال الا انه لم ... تفاصيل أكثر