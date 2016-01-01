رد فعل غير متوقع من إماراتي عندما رأى زوجته دون مكياج في الشاطئ

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لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القران الكريم؟
لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القران الكريم على عظم فتنته؟؟ مع العلم ان جميع الانبياء والرسل حذرو اقوامهم وتابعيهم من المسيح الدجال الا انه لم ... تفاصيل أكثر
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