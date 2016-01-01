مواجهات بمدينة أصيلة خلال هدم منازل عشوائية

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة ، أن مصالح الشرطة بمدينة بوزنيقة ، قد ألقت نهاية الأسبوع ... تفاصيل أكثر