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فتاة تسقط من عمارة شاهقة وتنجو من الموت بأعجوبة

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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قفزت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من الطوابق العليا لبناية في جنوب مدينة موسكو عقب شجار عائلي، الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنها سقطت على سقف سيارة متوقفة، وهو ما أنقذ حياتها. وتعرضت الفتاة لإصابات بليغة، وترقد الآن في غرفة الإنعاش في أحد المستشفيات. وتقول روايات إنها قفزت من الطابق الحادي عشر أو السابع عشر، إلا ان المكتب الإعلامي لشرطة العاصمة الروسية لم يستطع تأكيد ذلك، فيما تجري التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

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