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بلاغ رسمي للمدعي العام في باريس حول توقيف سعد لمجرد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مجموع المشاهدات: 1174 |  مشاركة في:

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1 | محمد
ادا عربت خربت
اش من فنان ولا بطل مفسدين فين ما مشاو المغنيين والابطال قال ليك يخنزوها الي دربهوم دربهوم على حجرهوم مكبوتين يخ تفو على حجر

كون مزال شدهوم على شي سرقة ديال شي بنك واعر نحترموهوم نقولو ابطال ولا شي مدابزة على الوطن مع الاعداء وخا قال ليك سكران تمديد الا حول والا قوة الا بالله
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 09:47
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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