مغربي كاعي على الفنانين.. علاش ف 24 ساعة تضامنتو مع سعد لمجرد ونسيتو لمغاربا لي كيعانيو وتيبكيو

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حقيقة صورة سعد لمجرد مع الفتاة المتهم باغتصابها !!
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح نشر موقع "صدى البلد" المصري، صورة للفنان المغربي سعد لمجرد، يُقال أنها مع الفتاة الفرنسية التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في ... تفاصيل أكثر
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