بلاغ هام لمستعملي الطريق السيار بين طانطان و العيون بعد الفيضانات

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لأنه اختار " الحلال " .. كان مصيره " الطحن " على شاكلة الأزبال
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عدد التعليقات (2 تعليق)
واش باش تقولبونا و نقراو الموضوع؟
هاذي آخر طلة عليكم الله يمسخكم
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