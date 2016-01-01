شاهد تفاصيل وفاة محسن فكري على القناة الثانية 2M

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداول رواد الفيسبوك ، صورا صادمة ، لمشاهد أعقبت المقابلة التي استقبل فيها فريق الوداد البيضاوي بملعب الفتح الرباط ، فريق ... تفاصيل أكثر