البيضاء تتضامن مع الراحل محسن ... وتطالب برأس الفاعل وصاحب عبارة طحن مو

أخبارنا المغربية : الحسيمة كشفت مصادر من وسط الاعتصام الذي ينظمه حاليا محتجون في ساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، أن ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري جرى اعتقالهم من ... تفاصيل أكثر