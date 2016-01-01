البيضاء تتضامن مع الراحل محسن ... وتطالب برأس الفاعل وصاحب عبارة طحن مو

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عاجل .. اعتقال ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري
أخبارنا المغربية : الحسيمة كشفت مصادر من وسط الاعتصام الذي ينظمه حاليا محتجون في ساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، أن ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري جرى اعتقالهم من ... تفاصيل أكثر
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