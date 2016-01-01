قناة ألمانية : هل حادث الحسيمة فردي، وهل ثمة ثقة بالسلطات الأمنية والقضائية؟

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مصري و جزائري نصبا كمين لسعد المجرد و هذه معطيات عن الفتاة المشتكية
اخبارنا المغربية : قال ابراهيم الراشدي محامي سعد المجرد، ان موكله ذهب ضحية كمين نصب له من طرف شخصين ، و هما فرنسي من اصل جزائري ... تفاصيل أكثر
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