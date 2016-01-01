تصريحات مثيرة لمول البندير: هي تسونامي وأنا زلزال ووجهي صندالة!!

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و31 سنة، من بينهم موظف للأمن يعمل بالمديرية العامة ... تفاصيل أكثر