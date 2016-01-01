فيديو خطير حول شغب مباراة طنجة

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القبض على ثلاثة أشخاص بمراكش وسلا من بينهم موظف ب "الديستي" و هذه التهم الموجهة اليهم
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و31 سنة، من بينهم موظف للأمن يعمل بالمديرية العامة ... تفاصيل أكثر
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