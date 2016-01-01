بالفيديو…والد محسن فكري يكشف حقيقة تلقيه شيكا على بياض من الملك

أخبارنا المغربية : كشف التقرير الطبي للفحوصات التي أجريت على الفتاة التي تتهم سعد المجرد باغتصابها، عدم وجود آثار سائل منوي على "الضحية". و من المنتظر أن ... تفاصيل أكثر