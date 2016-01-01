مصطفى لبيض الإعلامي السابق يفجرها في وجه مسؤولي التلفزة المغربية

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التفاصيل الكاملة وأسباب إطلاق شرطة سلا الرصاص على صاحب سوابق و وفاته متأثرا بجروحه
اضطر شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا مساء أمس الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص كان تحت تأثير ... تفاصيل أكثر
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