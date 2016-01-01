مصطفى لبيض الإعلامي السابق يفجرها في وجه مسؤولي التلفزة المغربية

اضطر شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا مساء أمس الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص كان تحت تأثير ... تفاصيل أكثر