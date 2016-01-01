يغافل البائع و يسرق هاتفا من محل تجاري بفاس

أخبارنا المغربية : العربي المرضي أكدت مصادر غير رسمية من داخل إدارة السجون أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها مؤخرا والتي يظهر فيها المدعو "ولد مليكة" ... تفاصيل أكثر