اخنوش يتحاشي بنكيران اثناء تشييع جنازة ابن اخيه بمقبرة الشهداء

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تحذير من أمطار رعدية يومي السبت والأحد ستصل الى 100 ملمتر بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه من المتوقع أن تهم أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية قوية محليا، قد تصل إلى 100 ملم، يومي السبت والأحد، ... تفاصيل أكثر
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