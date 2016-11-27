هذا ما وقع أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء بسبب سعد لمجرد

أخبارنا المغربية : زعمت صحيفة الديار اللبنانية أن القيادة الصينية العليا عرضت على كل الأطراف في ليبيا اقتراحا بإرسال 50 ألف جندي صيني مجهزين بكل أنواع ... تفاصيل أكثر