شوفو آش كتشربو : العثور على صرصار داخل قنينة مشروب غازي

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انقلاب حافلة ضواحي الصويرة بسبب الفيضانات و مواطنون يكسرون النوافذ للهروب
أخبارنا المغربية : متابعة عرفت ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻨﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻳﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﺤﺎﻣﻮﻝ ، ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ الركاب ... تفاصيل أكثر
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