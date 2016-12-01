فيديو.. عبد الرؤوف يتحدث عن مرضه بالسرطان

أخبارنا المغربية أصيب شرطي يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بطعنة خطيرة في الكتف، بعد عراك مع لص وشريكه ضبطهما متلبسين بمحاولة سرقة محتويات سيارته قرب سوق ... تفاصيل أكثر