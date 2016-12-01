الهيني من معتصمه: تصريحات الرميد تعني انهيار دستور الدولة وقتل القضاء

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هكذا تعرض شرطي بعين السبع لاعتداء خطير من طرف لصين
أخبارنا المغربية أصيب شرطي يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بطعنة خطيرة في الكتف، بعد عراك مع لص وشريكه ضبطهما متلبسين بمحاولة سرقة محتويات سيارته قرب سوق ... تفاصيل أكثر
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