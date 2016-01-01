مؤثر .. "Doc Samad'' يتحدث عن قصته مع السيدا وهذا ما ينصح به

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،اليوم الخميس، أن نتائج تحليل أنواع مختلفة من الأرز و منتوج "الشعرية" المستوردة من دول مختلفة جاءت مطابقة للمعايير، ... تفاصيل أكثر