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الاعلام الجزائري يهاجم الدول الخليجية بسبب تضامنها مع المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 31 دقيقة مضت
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1 | 2 | Motafail
نطالب نحن أيضا بالصحراء الشرقية المغربية
العالم كله يقر ان المغرب من طنجة الى الكويرة و الصحراء مغربية والدي يجب اعادة النضر فيه هي
لصحراء الشرقية هي أقاليم الساورة و تندوف و القنادسة و كلومب بشار و واحات توات و تيديلكت... و هي مناطق تبلغ مساحتها أكثر من مليون و نصف المليون كلم2 و تحوي هذه المناطق معادن شتى بما في ذلك الغاز و البترول و الحديد و قد ظلت هذه المناطق محافظة على هويتها المغربية سواء قبل أو بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 و قد شكلت السيادة على الصحراء الشرقية جوهر الخلاف بين المغرب و الجزائر، فالجزائر تريد أن تعطي لاحتلالها لهذه المناطق سبغة قانونية و حاولت بذلك أن تتشبت بمبدإ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار. بينما المغرب له ما يثبت مغربية هذه الثغور تاريخيا و قانونيا. وهنا الجزائر تحاول اتارت الفتنة في صحراء المغرب و طمس هيمنتها على الصحراء الشرقية

و المغرب إن كان يدافع على مغربية الصحراء الشرقية فله براهين دالة على ذلك. و يعد اتفاق 1902 بين المغرب و فرنسا مهما لكونه أكد في فصله الثالث سيادة المغرب على تندوف، هذا بالإضافة إلى الاتفاق الموقع بين فرنسا و ألمانيا بتاريخ 4 أكتوبر 1911 و كذلك الاتفاق الفرنسي الإنجليزي لسنة 1901 و التصريح المشترك الفرنسي الإنجليزي الإسباني في 3 أكتوبر 1904.
فاعتبار كون الملك غير مخول دستوريا في التفريط بأي شبر من التراب المغربي استنادا للفصل 19 "الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها، و هو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور و له صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات و هو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/02 - 12:57
2 | مغربي مغربي دائما
نحن لكم بالمرصاد يا لقطاء
قناة الصرف الصحي النهيق تاتي بحمير بل هذا الذي يتبرز من فمه والله انسان في شكل حمار بل الحمار اشرف الف مرة منه والمغرب سيستمر والكلاب ااةللقيطة ستظل تنبح
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/02 - 01:06
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