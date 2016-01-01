ما لم يظهر على التلفاز...شاهد الهدية الثميـنة التي تلقاها الملك عند استقباله في نجيريا

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خطيب فاس يكشف عن سبب توقيفه من طرف وزارة الأوقاف
أخبارنا المغربية أكد الشيخ محمد أبياط، خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس، الأنباء التي تحدثت عن إعفائه من الإمامة و الخطابة، مشيرا إلى أنه توصل بالقرار ... تفاصيل أكثر
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