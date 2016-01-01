ما لم يظهر على التلفاز...شاهد الهدية الثميـنة التي تلقاها الملك عند استقباله في نجيريا

أخبارنا المغربية أكد الشيخ محمد أبياط، خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس، الأنباء التي تحدثت عن إعفائه من الإمامة و الخطابة، مشيرا إلى أنه توصل بالقرار ... تفاصيل أكثر