شرطة سبتة تضبط مجموعة من المهاجرين الجزائريين يقيمون في مخيم الافارقة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا السبت، أن تنزل بعض الأمطار المحتملة خلال الصباح فوق طنجة واللوكوس ومحليا بالواجهة المتوسطية. كما تتوقع نزول أمطار ... تفاصيل أكثر