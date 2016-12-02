وفاة ممرضة بغاز البوتان بحي التوتة بتطوان

أخبارنا المغربية : كريم المصلي في اللحظات الأخيرة من حلقة برنامج رشيد شو التي بثتها القناة الثانية مساء اليوم الجمعة ، وفي سؤال رشيد للكوميدي جواج ... تفاصيل أكثر