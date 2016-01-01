تنافس على الموضة و الأناقة في البساط الأحمر للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

أخبارنا المغربية تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية و المواقع الإخبارية، في الساعات السابقة، خبرا يتحدث عن انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجنه بباريس. و استندت المصادر الى صورة ... تفاصيل أكثر