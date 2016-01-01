مول الكاسكيطة. .القرطاس هو الحل

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مهاجر مغربي يوجه لكمة لرجل أمن بمطار محمد الخامس ويمزق زيه الرسمي لهذا السبب
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أفادت مصادر أمنية أن رجل أمن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قد تعرض لاعتداء عنيف من طرف مهاجر مغربي بالديار الفرنسية ... تفاصيل أكثر
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