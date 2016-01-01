جزائري يتأسف على الرشوة المقدمة بالملايير لدول إفريقيا دون جدوى على قضية خاسرة

أخبارنا المغربية - كريم المصلي تداولت مجموعة من الصفحات المغربية الفيسبوكية صورا صادمة ، قيل أنها لفتاة وضعت حملها الاسبوع الماضي داخل قسم الولادة بالمستشفى الجهوي ... تفاصيل أكثر