بالفيديو : مراسلة تقطع رسالتها المباشرة على الهواء بسبب التحرش!!

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة من شكاية رفعتها زبونة لدى شركة الاتصالات " إينوي " تدعى " خديجة ... تفاصيل أكثر