فيديو خطير.. سيناريو واقعة البيضاء يتكرر: جوج شفارة شرملو كارديان وسرقوه في مراكش

أخبارنا المغربية : تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك ... تفاصيل أكثر