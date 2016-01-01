سياسي فرنسي يركل مواطنه على الهواء بعد أن شتم المسلمين الفرنسيين

سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الضوء على آخر إحصاء لتعداد الزيجات والطلاق، والذي كشف أن زيجة بين كل ثلاث زيجات تنتهي “بالطلاق”، وأنه لا توجد حياة ... تفاصيل أكثر