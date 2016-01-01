ميديتل ولات أورانج.... شنو لي تبدل؟

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من أجل تشجيع الزواج والتقليل من الطلاق، بدء العمل بعقود زواج محددة المدة
سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الضوء على آخر إحصاء لتعداد الزيجات والطلاق، والذي كشف أن زيجة بين كل ثلاث زيجات تنتهي “بالطلاق”، وأنه لا توجد حياة ... تفاصيل أكثر
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