بالفيديو..طوموبيل تبعات زوج شفارة فكازا و صوراتهم..شوفو أشنو وقع !!

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حاميها حراميها : شرطية تسطو على أموال محطة وقود بالرباط
أخبارنا المغربية أطاحت كاميرات محطة للوقود بالرباط، أخيرا، بشرطية مرور برتبة حارس أمن، من ولاية أمن الرباط، بعدما نفذت سرقة من داخل المحطة واستولت على مبلغ ... تفاصيل أكثر
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