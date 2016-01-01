بدر هاري مباشرة من الحلبة بألمانيا قبل نزاله الأخير أمام خصمه الهولندي

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حقيقة فتح إسبانيا لحدودها في وجه المغاربة بدون "فيزا" ..!!
أخبارنا المغربية : في خبر غريب، نشرت مواقع إعلامية مغربية ، أن الحكومة الإسبانية قررت إلغاء التأشيرة على جوازات السفر المغربية، وفتح الحدود في وجه المغاربة ... تفاصيل أكثر
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