دخول بدر هاري و جماهير مغربية تصعد الى الحلبة

أخبارنا المغربية : في خبر غريب، نشرت مواقع إعلامية مغربية ، أن الحكومة الإسبانية قررت إلغاء التأشيرة على جوازات السفر المغربية، وفتح الحدود في وجه المغاربة ... تفاصيل أكثر