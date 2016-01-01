شاهد صورا عن افتتاح أطول نفق في العالم

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عاجل .. نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا
خلفت قرعة دور ال 16 من دوري ابطال أوروبا ، التي أقيمت اليوم الأثنين ، بمدينة نيون السويسرية ، المباريات التالية : مانشستر سيتي - موناكو ريال ... تفاصيل أكثر
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