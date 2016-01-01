عادل الميلودي .... سعد لمجرد مسخوط الوالدين

لم يدرك نيتو مدافع فريق شابيكوينسي المنكوب، وأحد الناجين من حادثة الطائرة التي تسببت في وفاة أغلب عناصر الفريق، أي شيء مما حدث لفريقه، وبدا ... تفاصيل أكثر