بالفيديو .. شتم العرب فتلقى لكمات على الهواء!

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صرخة مواطن : فينك يا عامل الإقليم لي بارك في البيرو ديالك و كتخلص من فلوس الشعب .. شوفو آش كتاكلو يا المغاربة (الفيديو)
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية مشاهد و صور صادمة جدا ، تلك التي نقلها مواطن غيور من جماعة سبت سايس التابعة لتراب إقليم الجديدة ، و ... تفاصيل أكثر
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