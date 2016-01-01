شوفو ماطيشة لي كتكلوا : سيدة تفضح احدى معامل الطماطم الموجهة لإنتاج الكيتشاب

نجحت الشرطة الألمانية في إلقاء القبض على رجل ركل عمداً شابة محجبة من فوق درج بمحطة مترو أنفاق ببرلين، بعدما عرض حارس شخصي ألماني لنجمات ... تفاصيل أكثر