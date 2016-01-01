شاهد كازا مارينا Casablanca Marina كما لم ترها من قبل

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي ، قرر صاحب مطعم من أصل سوري ، حديث العهد بالرباط ، تقديم وجبات " ... تفاصيل أكثر