وفد يضم سيدات الاعمال العربيات يحل بالداخلة لبحث الاستثمار بالمنطقة

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صاحب مطعم سوري بالرباط يوثق أكبر فضيحة للمغاربة في ذكرى المولد النبوي
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي ، قرر صاحب مطعم من أصل سوري ، حديث العهد بالرباط ، تقديم وجبات " ... تفاصيل أكثر
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