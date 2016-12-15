مغاربة يتهافتون على تقبيل يد حفيد حمزة البودشيشي

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أورانج تكشف النقاب عن عرض جديد سيحطم أسعار "الفورفيات" بالمغرب
أخبارنا المغربية : سناء الوردي أماطت شركت أورانج للاتصالات اليوم عن تفاصيل عروضها الجديدة والتي من شأنها أن تحطم أسعار الفورفيات المعروضة حاليا في السوق الوطنية. العرض ... تفاصيل أكثر
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عدد التعليقات (2 تعليق)
اصبحنا نتعايش مع البدع و الموبيقات ، الله يدينا فالضو
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