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مغاربة يتهافتون على تقبيل يد حفيد حمزة البودشيشي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مجموع المشاهدات: 3966 |  مشاركة في:

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1 | كرماوي
الأمية والجهل
وشكون هاد بنادم حتى يبوسو ليه ...... رسول آلله صلى آلله عليه وسلم اشرف خلق الله ومباسوش ليه ايديه ...راه هادا هو الجهل والكفر والشرك بالله وهادو هوما لي طيحوا الدل علينا وخلاونا عبيد عند المرتزقة
مقبول مرفوض
8
تقرير كغير لائق 2016/12/15 - 10:52
2 | سعيد السوسي
بدون تعليق
لاحول و لاقوة الا بالله العلي العضيم ،
اصبحنا نتعايش مع البدع و الموبيقات ، الله يدينا فالضو
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2016/12/16 - 03:12
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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