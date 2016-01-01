ثلوج بين إموزار إفران

أخبارنا المغربية : أعلنت موريتانيا الحرب على مشروع الغاز الذي وقعه المغرب مع نيجيريا في الأيام الأخيرة، إذ لم تكتف الجارة بإشعال فتيل الحرب على الحدود ... تفاصيل أكثر