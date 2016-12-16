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الملك محمد السادس يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 21 دقيقة مضت
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1 | bnbnbn
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كيضحكون حكام العرب عقولهم في بطونهم والى اخره ويتكلمون على الاستراتجيات تبيع لروسيا كيلو ديل ليمون 50سنتيم وتبيع لك دبابة او طيارة او صاروخ بامليار1000000000واش هد اهية الاستراتجية ملي كانو اسيادكم كيقروي شعبهم كنتم تقتلون وتعتقلون الشرفاء اما الان اصبحتم في عيون شعبكم لا تساوييو شيأ باعلامكم الفاسد والصحافة اماجورة التي تطبل وتزمر يوميا اخر كلام الله يطيركم علينا انتم سبب الازمات اللتي تقع في بلداننا بسبب افكاركم الطائشة
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/16 - 11:31
2 | bnbnbn
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هد الرد على بن كيران كيقلو ليه حنا مع رسيا
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/16 - 11:39
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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