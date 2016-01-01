انقطاع الطريق بين أزرو الرشيدية بسبب الثلوج

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كارثة : فلاحو هوارة يتخذون قرارا خطيرا بسبب انهيار أسعار الحوامض التي وصلت إلى 20 سنتيم لـ " كلغ "
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية وضع مقلق جدا ذلك الذي يتخبط في مجموعة من الفلاحين بمنطقة هوارة ، بسبب الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع الحوامض هذا ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
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